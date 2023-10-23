警方依毒品罪移送許姓通緝犯。（中和警分局提供）

警方破窗逮人。（中和警分局提供）

43歲許姓毒品通緝犯22日晚間駕車載女友，行經中和路時，違規闖紅燈，許不服警員攔檢，加速逃逸，圍捕警員趁他在其他路口停等紅綠燈，敲破車窗，逮捕許男，並在車內搜出安非他命，訊後解送地檢署歸案。

警方指出，昨晚9時，許男駕車接女友及她的3歲女兒，途中闖紅燈被警員攔停，但許不但拒檢還加速逃離，警員則一路尾隨，並通報攔截圍捕。

警方趁他於中和中正路與板南路口停等紅燈之際，攔停轎車後破窗逮捕許男，車內3歲女童嚇到嚎啕大哭，警方於許男包包及副駕駛座搜出安非他命455公克及現金20餘萬元。

許男向警方供稱，日前花17萬元向朋友購買毒品，而李女則不知情，企圖一肩扛下罪責，警方追查得知2人皆涉販賣毒品，訊後許男被依毒品、公共危險罪移送新北地檢偵辦，女友依違反毒品送辦，女兒交由家屬帶回，並持續溯源追查毒品來源。

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