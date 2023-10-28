高雄一群全副武裝的越野機車玩家26日在林園區工業區一處堤防旁玩車，輪流從柏油路飆上堤防頂端，把堤防養護的草皮全都輾斃還刨出大量泥土。（取自「社會事新聞影音」／袁庭堯高雄傳真）

高雄一群全副武裝的越野機車玩家26日在林園區工業區一處堤防旁玩車，輪流從柏油路飆上堤防頂端，把堤防養護的草皮全都輾斃還刨出大量泥土，囂張的行徑全被後方機車騎士持手機拍下PO上網。據了解，堤防為水利局轄區，警方已對闖紅燈違規行為告發。

「社會事新聞影音」接獲網友爆料，約12名越野車玩家大鬧林園工業區堤防，先是在一處路口集結，把路底的斜坡當成賽道，輪流攻上河堤，但疑似坡度太陡峭，騎士們似乎須特別加足馬力、透過巧克力越野胎的「超強」抓地力，才能順利登頂。

過程中，不時出現車友「卡車」的畫面，靠著其他車友幫忙，才免強脫困、騎上河堤。也有騎士不顧當時路口正紅燈，仍鑽車流縫隙、闖紅燈衝上斜坡。

在後停等紅燈的機車騎士目睹現況，氣得拿起手機錄下該團騎士的惡劣行徑，車隊中一名騎士回頭發現，立刻用手指著拍攝者，警告意味濃厚。

隨著影片曝光，警方也介入調查。林園分局表示未接獲相關報案，因堤岸邊坡屬水利局管轄範疇，若水利局提出毀損告訴，分局將依法處理。但騎士闖紅燈違規行為，將依法告發。

經濟部水利署第七河川分署說，此行為違反水利法78條第6款，在指定通路外行駛車輛，將處2500元至5萬元罰鍰。由於影片摩托車車牌清晰，該分署後續發文警察單位提供車輛所有權人個資後，將以公文通知車輛所有權人到分署製作筆錄。