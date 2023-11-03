高雄市陳姓男子到診所洗腎時，看見護理師彎腰替隔壁床打針、屁股朝向他，竟忍不住伸手偷摸護理師臀部。護理師嚇得當場怒斥並報警，事後陳男硬凹不小心碰到，還被女兒押著去診所道歉，但護理師氣得不想再看見他、拒絕接受。高雄地院審理後，審酌陳男犯後態度不佳，判拘役55天，可易科罰金，可上訴。

2022年9月某日，陳男到高雄市某家診所洗腎，當時一名護理師負責照顧陳男和隔壁病床的病人，護理師先為隔壁病人打針，陳男看見護理師彎腰、屁股朝著他，竟伸手觸摸護理師臀部1次。

護理師不堪受辱，當場轉身質問陳男，但陳男當時沉默不語，護理師隨後向醫生和其他護理人員反映情況，並報警處理。

警方到場後將陳男帶回偵辦，陳男矢口否認性騷擾，辯稱自己當時在睡覺，因為手痠換姿勢，不小心用手肘撞到護理師。

但診所調閱監視器影像直接打臉辰男，畫面清楚顯示陳男伸出右手觸摸護理師臀部。

開庭時，陳男承認自己有看到護理師在他面前拔隔壁床注射的瓶子，打臉「翻身不小心」的說詞。

高雄地院認為，陳男不尊重他人身體自主權利，故意趁機調戲護理師，造成護理師心理上的傷害。案發後陳男也在女兒的要求下，一度要到診所親自向護理師道歉，但護理師發現他並非自願，拒絕接受道歉。法官審酌陳男犯後態度不佳，判其拘役55天、可易科罰金，可上訴。

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