謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，近日邀請藝人LaLa、作家H、資深媒體人林裕豐等人分享「女人的超能力好可怕！超強第六感、記憶力讓人心驚驚！」。LaLa透露，在上一段婚姻中，前夫和復健的護理師勾搭上，女方甚至大言不慚表示雙方只是「蓋棉被純聊天」，沒發生踰矩的行為。

LaLa表示剛結婚、生子後，先生很常跑去復健，每次回家都是滿面春風，雖然心裡覺得怪怪的，但總告訴自己不要想這麼多，直到某日接到好友來電說她先生跟護理師搞曖昧，還跟對方說LaLa吵著要離婚。LaLa決定約護理師對質，談話中還偷偷錄下兩人對話，她表示護理師堅稱兩人相處時雖沒穿衣服但只是蓋棉被純聊天，LaLa聽完決定跟先生攤牌離婚，她坦言「即使出現第六感，但我太相信愛情，習慣把事情合理化。」

離婚後，LaLa談過幾段感情，相處之間也曾因為另一半出現奇怪的舉動，讓她循著蛛絲馬跡發現對方劈腿，像是某任聲稱至香港出差一周，回台後LaLa在他家浴室發現寫有韓文的盥洗試用包，男方一派輕鬆回答是他媽媽給的，「只要聽到男人講我媽媽這關鍵字一定有鬼。」LaLa憑著自己的第六感翻查男方的護照發現後三天男方去了韓國，打開男方手機看到他與韓國女生的親密對話，確定對方劈腿，LaLa決定向男方提出分手。

LaLa也曾有任論及婚嫁的對象，只是對方從白天出差到變成常常晚上出門，她深感奇怪，「當時想我們都訂婚了還要懷疑他嗎？但又相信自己第六感，常常悶悶不樂的。」朋友帶著LaLa算命合八字，沒想到算命老師告知「先不要算結婚的日子，這男的不太好都會騙你，妳再多觀察一週。」起初LaLa想未婚夫用她的生日當作手機密碼，也主動表示LaLa可以隨時看他手機應該不會做什麼壞事。

突然某日開始，男方作息與平時不同，LaLa覺得奇怪之餘滑開男方手機，一看竟然有自己女生好友傳來的訊息「晚上老地方見」，LaLa用男友手機直接回覆「好啊～晚上見。」沒想到對方竟然回傳「你晚上不能欺負我喔！」的曖昧文字。當下跟男方攤牌時，男方還能理直氣壯地表示：「那是妳傳的訊息又不是我、妳沒有抓姦在床沒有證據。」，LaLa也曾與女方對質，最後LaLa決定分手離開爛男人。

當女人第六感湧現時，常常會透過看男方手機尋找證據，像LaLa看男友手機甚至冒用男方口吻回覆訊息，都可能觸犯法律責任。梁家瑜律師表示，「未經過他人同意無故以工具或設備窺探他們非公開對話，有可能觸及刑法妨害秘密的可能。」而LaLa論及婚嫁男友允諾她可以看他的手機，律師表示：「對方設她的生日為手機密碼，也告知她可隨時看手機就不構成妨害秘密罪，但因她用男友身份回話，根據刑法220條規定若用字足以表示用意，就有形式上偽造文書的可能。」