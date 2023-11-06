身體有任何異常，都可能是健康警訊。英國一名護理師，開始新工作的第1天，就發現白色半透明的防護褲上的一個髒汙，原本嘗試擦掉，卻發現該痕跡是瘀傷，更進一步診斷患有致命癌症，隨後陷入一場攸關生死的治療之路。

據《鏡報》報導，珍（Jan Henry）在醫院急診室上班的第1天，發現防護褲上有個髒汙，以為是沾到布料，於是試圖要擦掉，卻發現這些髒汙其實是紫紅色的瘀傷，因此她決定去檢查，結果證實自己得到了急性髓性白血病（acute myeloid leukemia，AML）。

儘管在急診室擔任護理師，但珍之前沒有罹患白血病的經歷，在和醫生討論後，得知第1輪的化療有50%的成功機率，當她被裝上希克曼式靜脈導管，才開始意識到自己是病人，「這是一個殘酷、令人震驚的事實」，同時也說服醫院同意丈夫留在她身邊，因為他們需要彼此，必須為此而奮鬥。

珍檢查證實罹患急性髓性白血病。（示意圖／翻攝自pexels）

珍下定決心，要在兒子生日前康復，而她也成功做到了，第1次化療得到緩解，後來接受第2次化療，和家人在醫院度過聖誕節，隨後短暫出院後，又回醫院進行第3次化療，緊接著做骨髓移植，這使她的存活機會增加到60%。

珍表示，她很幸運自己和姊姊是匹配的，在患病11個月後，她回到工作岡位，花了5年時間才接受，由於持續的疲勞和注意力不集中，最後因健康不佳退休，如今的她已經66歲，但仍然精力充沛，「感謝上帝我穿了防護衣，在對的時間出現在正確的地點」。

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