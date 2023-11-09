林姓護理師5年前到高雄一家長照中心擔任護理師主任，上班才1天，一名中風的黃姓老翁被油豆腐噎死，林女被依過失致死罪起訴，最高法院考量她犯罪情節及犯後態度，判處有期徒刑1年，緩刑3年，全案定讞。

林女在2017年12月1日到高雄市一家長期照顧中心擔任護理師主任，負責該中心住民之護理工作，並依照各住民之身體狀況與用餐需求，確認、分配合適之餐食，供各住民食用，配置合適餐點，避免住民因食用不適宜之餐點，發生生命、身體上危險之義務。

但林女到職隔天，讓看護將內含有未經剪碎或絞碎之油豆腐之餐食，提供予黃姓老翁食用，致黃自行食用該餐食之際，不慎氣管遭尚未完全嚼碎之油豆腐碎片阻塞而窒息死亡。

一審及二審認為林女始終否認犯行，難認有悔意。惟念及並無前科，素行尚可，依過失致死罪判處有期徒刑1年，林提上訴遭最高法院駁回，但給予緩刑3年，全案定讞。