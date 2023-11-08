國1南下新竹交流道段「4車追撞」佔內線 08:252023/11/08 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車禍現場畫面。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班請注意！高速公路局今（8）日上午7時55分表示，國道1號南下94.2公里、新竹交流道路段，發生4輛自小客車追撞，占用外線事故，回堵5公里，請用路人小心駕駛。 台男赴柬被當豬仔強摘器官 失蹤1年多！無良詐團下場會很慘 五股鐵皮屋暗藏「職業大賭場」 新北市府強勢拆除夷為平地 角頭包圍派出所叫囂惹議！三重警全面「掃黑擴檢」 強壓幫派亂源 #上班 #高速公路局 #55 #國道1號南下 #94 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班族請假好難！ 6成7遭主管情緒勒索 逾半數怕被黑 12:352023/10/27 生活 越來越塞！國1新竹段南下施工 誇張回堵21公里 08:172023/11/01 生活 北檢第6起國民法官案！逆子弒母後斬首 只因老媽問他「這1句」 09:472023/11/02 社會 每天走路上班、洗冷水澡 刻苦生活她崩潰：還存嘸頭期款 15:392023/10/29 生活 竹北套房貴又搶手！新北工程師想通勤上班 網給1建議：很便宜 05:002023/10/29 財經 立冬進補上班族愛「這味」 心肌梗塞險送命 16:422023/11/06 健康 孫協志奪金鐘再創事業新版圖 出道28年曝「新身分」喜訊 15:382023/10/26 娛樂 爆反詐預算民視獨得94％！王鴻薇揪「假數據」 痛批蔡政府不演了 11:002023/11/07 政治 國一北上苗栗頭屋段 大貨車翻覆車流回堵4公里 13:452023/11/02 社會 月租1萬6！他苦惱「買房要貸550萬」 簡單數學題讓全網超無奈 17:202023/11/03 生活 桃園萬聖城11天吸94萬人次 火影忍者嘉年華11／4接棒 11:452023/11/01 生活 台灣工時排第六！他嘆每天回家都超累：慘輸這國 14:532023/11/04 生活 55年前以6萬碗麵價格助創校！百歲李添丁善舉興學 11:392023/10/29 生活 男送妻上班妒火燒！老公持棍敲打車輛再亮槍 下場慘了 14:352023/10/29 社會 小刀被孫德榮痛罵「爛」自爆5566成團背後真相 03:372023/11/04 娛樂 人資搞錯履歷 她「國中畢業」錄取了：每天都怕被拆穿 08:072023/11/04 生活 台股回吐漲幅下跌逾30點 台積電小漲2元至552 09:032023/11/07 財經 上班「忽聞巨響」嚇得報案 22歲女墜樓傷重不治 14:092023/11/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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