上班請注意！高速公路局今（8）日上午7時55分表示，國道1號南下94.2公里、新竹交流道路段，發生4輛自小客車追撞，占用外線事故，回堵5公里，請用路人小心駕駛。

台男赴柬被當豬仔強摘器官 失蹤1年多！無良詐團下場會很慘
五股鐵皮屋暗藏「職業大賭場」 新北市府強勢拆除夷為平地
角頭包圍派出所叫囂惹議！三重警全面「掃黑擴檢」 強壓幫派亂源
#上班 #高速公路局 #55 #國道1號南下 #94