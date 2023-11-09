牧羊人要領頭羊群先停下來，穿哨子、發出吆喝聲交管，要後方龜速羊快跟上。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

可愛綿羊是清境農場的明星動物，不管是綿羊秀、牧羊人體驗或奔羊節，每次都吸引大批遊客造訪，場方9日拍攝200隻綿羊大軍上班模樣，他們邊走邊吃草，在羊腸小徑大塞「羊」，牧羊人穿哨子交管，要後方龜速羊快跟上，網友紛紛按讚說：「塞好、塞滿，就像雪隧塞車一樣。」

萌！清境綿羊大軍邊吃邊等 龜速羊塞成一團

清境農場原先以養牛起家，因邦交國贈送2隻多聖綿羊，開始飼養綿羊，28年前農場在紐西蘭人格蘭協助下推出綿羊秀，體驗畜牧文化，綿羊秀成為農場的招牌表演，每天牧羊人要趕綿羊大軍跨越台14甲線（合歡山公路）上下班，看羊咩咩囂張過馬路成隱藏景點，這次農場在臉書粉絲頁張貼上班途中大塞「羊」影片。

200多隻綿羊大軍每天都會在牧羊人引導下移動放牧，影片中綿羊大軍在山稜線上移動，最前方的羊群塞成一團，表情呆萌，埋頭賣力吃草，牧羊人則發出吆喝聲，並吹鳴哨音，接著看到後方脫隊的綿羊一隻隻快速奔跑跟上隊伍，等待整隊後再繼續移動。

網友看到綿羊大軍在綿延的合歡山群峰移動的影片直呼：「好可愛呀！」很想抱緊處理，也有網友說：「塞好、塞滿，就像雪隧塞車一樣。」大家都覺得被綿羊大軍治癒了，還幫無奈的綿羊配上旁白：「反正過不去，乾脆先吃早餐。」

清境農場表示，綿羊們每天由牧羊人導引上下班，若綿羊們太貪吃、不專心，造成步伐變慢，牧羊人就得扮演交通警察的角色進行交管，讓速度快的羊群先停下來，等後面的龜速羊跟上，整頓好隊伍再繼續前進，這是綿羊的日常。綿羊大軍大部分走產業道路，僅有跨越台14甲線時，上下行汽機車得等綿羊過馬路，希望用路人多多體諒。