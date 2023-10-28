許淑華認為「清境火把節」是南投縣最具特色的文化慶典之一，她高舉火把、吟唱歌謠，準備點燃篝火祈福。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

眾人點燃篝火後，象徵除穢迎吉，祈求來年風調雨順大豐收。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華（左2）身穿雲南少數民族傳統服飾，跟著跳起傳統舞蹈一同歡慶，歡迎遊客一起來體驗。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣最具特色的文化慶典「清境火把節」27日晚間在清境國小登場，南投縣長許淑華身穿雲南少數民族傳統服飾，跟著從滇緬移居清境的族人高舉火把、吟唱歌謠，眾人點燃篝火後，象徵除穢迎吉，祈求來年風調雨順大豐收，跳起傳統舞蹈一同歡慶。

雲南同鄉會、清境觀光協會等單位共同協力舉行的「清境火把節」，今年進入第17年，參加遊客可以看到滇緬少數民族的華麗服飾，聽到少數民族歌謠，欣賞舞蹈，有異域美食供品嚐，非常有特色。

許淑華說，清境火把節由來，主要是1961年滇緬義胞落腳清境地區後，火把節文化落地生根，雲南少數民族傳統文化，藉由點火儀式，祈求豐收，不僅代表薪火相傳意義，也是彝族、哈尼族、白族、納西、基諾、拉祜等族的傳統節日。雲南傳統文化與台灣原住民文化兼容並蓄，進行多元文化融合，27日為雲南之夜，28日還有原住民之夜。

許淑華表示，她擔任立委時，曾參加過火把節的活動，歷史造就了清境的滇緬文化，認為文化慶典的獨特性強，因此要求縣府團隊整合各局處預算，與仁愛鄉公所共同合作擴大舉辦，希望更多遊客一起參與，讓大眾認識南投多元的文化。

南投縣府觀光處指出，除了清境的雲南、原住民之夜，2023南投巧克力咖啡節28開幕，超過50家南投在地精品咖啡及巧克力店家展售，並有手作體驗、晚會、無人機及煙火展演等系列活動；南投溫泉季也盛大展開，歡迎遊客可以來南投進行深度旅遊。