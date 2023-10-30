南投縣民眾黨黨部主委、同時也是縣議員的簡千翔表示，政黨協商不會只有1次，相信「下次會有更好的結果」。曾雪蒨攝

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲30日進行政黨協商，會後並未說明兩黨總統候選人搭檔競選模式，對此南投縣長許淑華表示，兩黨搭檔競選是民眾共同期待，「希望會有下1次的會談，有更聚焦的合作」。

許淑華表示，民眾黨南投縣議員簡千翔今天在縣政總質詢提出「藍白合從南投開始」的主張，她深表贊同，因為簡千翔議員不只是南投縣議員，同時也是民眾黨南投縣黨部主委，他反映出民眾黨支持者期待對於兩黨可以正式合作的心聲，希望大家破除政黨間過去強烈的競爭模式，兩黨可以朝向政黨合作，對台灣更好。

許淑華說，今天兩黨主席進行政黨協商，目前初步的會後結論看起來，大家對於整體國家未來方向都有一致的認可，包括未來希望在立法院可以擴大立委席次極大化等議題有相當的共識，可惜對民眾最關心的兩政黨候選人有沒有機會搭檔競選，並未進一步透露，使這個一般民眾所關心的議題，目前還是不得而知是否會有好的結果。

但許淑華強調，她跟簡議員不斷反映地方的心聲，就是因為「政黨輪替是多數民眾的目標」，如何來幫助所有的民眾完成這個目標，是兩黨之間都必須要去努力的，「希望會有下1次的會談，能夠更加聚焦進行合作」，她並提醒雙方很多細節不要太過執著，希望能透過更簡化方式，以政黨輪替的大目標作為兩黨合作方向努力，才是大家所關心的重點。

今天在縣政總質詢時拋出「藍白合從南投開始」議題的縣議員簡千翔也表示，協商不會只有1次，會有很多次，今天結果或許不如民眾預期，「但一定會有下1次，也希望下次會更好！」