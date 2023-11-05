2024大選藍白是否能合作備受各界關注，國民黨主席朱立倫日前拋出了日本、德國模式各占比50%的方案，民眾黨總統參選人柯文哲則重提全民調，稱若支持度與國民黨參選人侯友宜在誤差範圍（3％）內，會願意禮讓侯。對此，退役少將栗正傑表示，柯文哲的說法讓他既感動、又佩服，因這代表柯真的有誠意。

柯文哲日前在臉書發文，提出全民調讓分方案，強調若民調結果是雙方對比在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都會禮讓侯友宜，接受擔任副手。柯文哲強調，科學、公平、公正的制度仍是他的底線，避免黑箱密室、分贓政治，才能為台灣找到最好的出路。

栗正傑昨（4）日在政論節目《中天辣晚報》表示，柯文哲提出「民調在誤差範圍內3%就禮讓侯友宜」的主張，讓他既感動又佩服，因這代表柯真的有誠意。他認為，柯文哲很清楚，若是這次能當到副手，有利於民眾黨未來的發展，反之，若是當正的，也有可能駕馭不了國民黨，因為雙方立委提名人數懸殊，未來恐會不好推行政務。

栗正傑話鋒一轉，指出在柯陣營中，有很多主戰派希望柯文哲選到底，他並點名柯競辦總幹事黃珊珊怒批，柯都已經說「民調在誤差範圍內禮讓」，黃卻還放話，全民調是民眾黨最後方案，無法再調整，柯下禮拜要跟副手拍照，「太鴨霸了」。