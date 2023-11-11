前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜昨（10）日先後表態支持全民調，呼籲藍、白以「侯柯配」、「柯侯配」與民進黨的「賴蕭配」做對比式全民調。對此，國民黨立委傅崐萁昨日晚間也在臉書發文，力挺馬、韓的想法。該文短短12小時就有2000多名網友按讚，傅的支持者也相當認同。

傅崐萁以「支持全民調，下架民進黨！」為題，提到馬英九、韓國瑜皆表示希望以「全民調」決定總統候選人組合，自己在這裡也表達高度支持與贊同。

除此之外，傅崐萁還強調，「全民調」是最符合民眾期待、最順應民主潮流的方式，讓全民來共推出一組最強的候選人；而「下架民進黨」也是在野共同的意識和目標，不能再讓這個貪污、腐敗、無能的政府繼續危害台灣的人民，6成民眾期希望政黨輪替，下架民進黨已然是全民共識。

傅崐萁最後喊出，「民進黨不倒！台灣不會好！」，為了台灣的未來，請合作共推出國人最期待的組合，團結一心對抗，才有機會下架民進黨，帶領台灣走向繁榮、安定、和平！

對於傅崐萁的PO文，他的支持者紛紛留言，「支持委員，民心之所願」、「現在真正的大佬，出來講話了」、「終於有人說公道話」、「支持全民調，有實力的何需怕，除非就是沒實力」。