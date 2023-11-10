距11月20日總統候選人登記僅僅只剩10天的時間，然而藍白合卻遲遲沒有下文。對此，民眾黨立委參選人、柯文哲核心幕僚蔡壁如看法相當悲觀，認為民眾黨立委席次恐怕無法衝到10席，且還透露地方傳言，稱國民黨總統候參選人侯友宜的選情不會很差。

《千秋萬事》主持人王淺秋今（10）日在節目提到，中廣董事長趙少康過去稱，「在野合則兩利，免去泡沫化，尤其是民眾黨」，她詢問蔡壁如，接下來藍白會不會鷹派抬頭，殺來殺去，刀刀見骨，民眾黨會不會有泡沫化的問題，立委還能拿到預估的十席嗎？

針對上述問題，蔡壁如回應，10席是民眾黨立委的最大席次了，自己預測應該是落在7到8席，還是應該用科學數據去看，過去前面3到4屆的政黨票，大概是三足鼎立，三方各拿到1/3，民進黨過去都有32%、國民黨不管選的好與不好，也有32%的政黨票、剩下民眾黨、無黨、小黨加起來也是3成出頭。

除此之外，蔡壁如還強調，其實到最後的投票行為，藍營支持者還是會含淚投國民黨，而且看侯友宜在6都的造勢，一場一場造下來，地方上有傳言，「侯友宜的選情不會很差」，自己也不認為國民黨會被棄保到20%以下，畢竟藍營高雄市議員李眉蓁選高雄市長的時候，也能到25%，若是國民黨的縣市首長全力動員，恐怕藍營還是可以維持到20%到25%。

蔡壁如最後稱，而且在藍白不合的情況下，有些選民心情會不好，不出來投票，甚至會不滿，或又回去投民進黨，「說真的，我不知道要怎麼處理」。