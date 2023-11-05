【全程字幕】陳佩琪喊全民調讓侯友宜3％「有點奇怪」 曝柯文哲已3天沒回家 @ChinaTimes

藍白合至今仍卡關，國民黨主席朱立倫提出參考日、德2種方案，民眾黨總統參選人柯文哲仍堅持全民調，但提出若沒贏超過誤差範圍3％願當副手，等於讓侯友宜3％。柯文哲的妻子陳佩琪今天表示，柯市長已3天沒回家了，相關內容她不太清楚，但贏就是贏，覺得有點奇怪。

陳佩琪今天到台中參加「女力翻轉改變成真」論壇，被問到柯文哲之前同意朱立倫的日本模式怎麼突然又變了？陳佩琪說，柯文哲禮拜四參加葫蘆寺起駕大典後就沒回家過，他很忙沒辦法看line，相關議題有看到新聞標題但內容不太清楚。

陳佩琪說，她特別關注柯主席說民調輸贏3％他願意讓，但她覺得比較奇怪，「贏就是贏」，雖然有時候是贏在誤差範圍內，他說贏3％也要退居副手有點奇怪，「會再問問他」。

至於美麗島電子報不管三腳督、四腳督柯文哲都排第3，會不會擔心藍白合最後不成？陳佩琪說，民調好多，過程看看就好，但原則上一定要努力，柯市長聰明有一定水準，但他也是很努力的人，禮拜四要出門前先開視訊會議，好不容易視訊完又開始接電話，沒辦法跟他講一句10個字的話，我相信他是一個很努力的人。