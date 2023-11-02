南投縣立棒球場設備簡陋、防護網等設施老舊破損，縣府向中央爭取修繕經費卻遭收回，引起多名南投縣議員關注。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華在南投縣議會定期會縣政總質詢時專注聆聽縣議員提案，會後強調重提計畫爭取經費改善棒球場。（楊靜茹攝）

楊靜茹／南投報導

南投縣議會定期會縣政總質詢時，多名縣議員關心南投縣立棒球場修繕計畫，痛斥縣府向中央爭取近4000萬元補助未如期發包，經費慘遭收回。南投縣長許淑華緩頰，指建築成本提高等因素導致，強調將重提計畫爭取經費改善，配合款部分縣府也全力配合。

南投縣立棒球場（中興棒球場）斥資6300多萬元興建、2017年完工啟用，球場占地3.6公頃，設有選手訓練中心、室內打擊練習場、會議室、重量訓練室、寢室、餐廳、洗衣場等，不過球場旁選手休息室是鐵皮搭建，而且沒有觀眾看台，縣府向中央爭取修繕經費卻遭收回，引起南投縣議員關注。

南投縣議員議員張秀枝、張婉慈、唐曉棻等人2日在議會縣政總質詢時指出，縣立棒球場相當簡陋，啟用6年多防護網等設施已破損，加上2期工程未能執行，造成球場至今沒有看台，只有流動廁所，球場邊球員休息室以鐵皮搭蓋、外野圍籬也未設防護墊，簡陋程度比一些縣市的簡易球場差。

縣府教育處解釋，棒球場2期工程包含增建球員休息室含附屬設施、多功能訓練場、安全圍網、觀眾看台，2、3年前向教育部體育署爭取補助近4000萬元，因工程原物料上漲，該案流標7、8次，造成來不及執行計畫，經費遭收回，將重提計畫向教育部申請補助修繕。

許淑華強調，縣府已重新提出計畫，近期將拜會中央積極爭取經費，希望明年順利進行，同時盤點改善安全設施、老舊設備。另有關議員關心南投體育發展、學生出國計畫、改善體育場及運動設施等議題，縣府都有編列預算，她上任後也推動多項精進措施，培育體育運動人才。