韓國瑜未忘曾給許淑華承諾！ 自爆將做「2件事」網友全炸鍋 @ChinaTimes

南投縣今年8月初受到卡努颱風侵襲，不少學童家中出現災情，高雄市前市長韓國瑜在災害發生當下，就已發揮愛心，為災區提供物資，縣長許淑華也立刻發言感謝，韓昨（6）日再度披露，因自己經營的基金會收到大量捐款，將會補助南投仁愛國中學生每日早餐和晚餐菜金、並提供每周2天晚自習課後點心。

韓國瑜在臉書發文提到，今年8月，南投遭受致災性豪雨侵襲，嚴重土石流造成數以百計家庭失去家園和生計，在這最艱難時刻，他經營的典亮慈善基金會收到許多指定捐款，伸援協助南投災區重建及受災民眾生活所需。

韓國瑜稱，經過基金會與南投縣政府商議後，決定將這些捐款專用在南投仁愛國中的孩子們身上。目前該校65位住宿生大部份住家在春陽村、精英村、都達村、德鹿谷村、親愛村、力行村、發祥村，都是本次風災的重災區。

對於南投的情況，韓國瑜表示，這次災害給當地帶來了巨大破壞和損失，尤其孩子們的學業和生活受到嚴重影響，因此，希望這筆捐款能夠幫助仁愛國中孩子們，實質改善他們部份的災後生活。

韓國瑜最後也強調，該項捐款計畫的實現要感謝每一位慷慨義助的捐款者，是靠大家的善心和支持，幫助這些學生獲得更好的照顧，確保他們基本的生活需求，「我希望透過社會上更多的善意、合作和關懷，配合政府治理工程，並做好水土保持與防治措施，幫助南投受災鄉親能夠盡快重建家園，重新找回平靜安穩的生活」。

而韓國瑜此則貼文也讓大量網友非常感動，不到一天就有超過2.5萬人按讚，民眾紛紛留言表示，「苦民所苦的韓總，感謝您」、「把愛傳遞台灣每個角落，謝謝韓市長照顧弱勢孩子們」、「謝謝韓市長的愛心，莫忘世上苦人多，將愛散播到每處，點亮每一盞希望之燈」、「有人用一輩子愛台灣，反觀有人選舉時才愛台灣」、「感謝韓總跟典亮基金會的愛心！在政治紛擾看到這種的新聞真的很感動」。