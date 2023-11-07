陸委會副主委梁文傑近日遭爆開趴並吸加熱菸，由於政府管制相關菸品非常嚴格，引爆網路熱議。由於近期民進黨高雄立委趙天麟、行政院副院長鄭文燦，再加上梁文傑都傳出負面新聞，讓人質疑背後原因不單純。港媒《中評網》認為，恐是民進黨內由賴清德領導的新系跟非新系在駁火交鋒。

據《中評網》7日報導，梁文傑吸加熱菸的新聞是在5日晚上到6日早上傳出，恰逢綠營於6日晚間舉行不分區提名委員會會議，而該爆料恐怕就是劍指梁文傑太太、湧言會現任不分區林楚茵。該報導進一步分析，儘管林楚茵是隸屬湧言會，但丈夫梁文傑卻是新潮流，林的定位不免啟人疑竇，「可能湧言會內部並非這麼認定」。

此外，《中評網》此篇報導亦提到，在梁文傑吸加熱菸的影像中，還出現民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安，潘在綠營2024選戰中扮演重要角色，本人除了是新系成員，亦是賴清德的「兄弟」，此次爆料除了打擊梁文傑，也有衝著潘孟安來的意味。

《中評網》分析，趙天麟是湧言會在高雄的關鍵人物，爆出與大陸女子傳出婚外情，不但終結趙立委連任，也讓他接班高雄市長的可能性大幅減少，陳其邁的接班人極大機率是新系立委，因此外界也有猜測，是新系出手對付趙天麟。該報導最後強調，未來若是由賴清德當選總統，非新系憂慮新系可能將資源全部拿走，因此若是藍白能合，非新系聯合外部勢力打擊新潮流的情況也不是不可能。

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