國民黨台北市議員徐巧芯6日出示照片踢爆，陸委會副主委梁文傑10月27日晚進入的招待所疑有女陪侍，梁則回應只是找朋友，並沒有不當接觸；徐再爆，該招待所據傳老闆是涉及「88會館之亂」、詐欺和地下匯兌的嫌犯鍾興樺，質疑內情不單純。媒體人黃揚明指出，背後這個操盤手蠻聰明的，5月份餐敘為何要拖到11月份爆料？因為要選一個最適合的時間點出手。藍營白營分兩條路，去在同一天爆料，目的就不只是梁文傑。

「梁文傑有一個哏，就是接著鄭文燦的澳門事件，那裡面的最佳男配角就是梁文傑！」黃揚明7日在《大新聞大爆卦》節目提到，這張照片、在內湖招待所的部分是10月份的；可是另外一張、陳琬惠委員貼出來的，是今年5月的照片，是在南京東路巷子裡面一家居酒屋，據說那家居酒屋是新潮流的大本營，新潮流一個禮拜至少在裡面吃兩次，就是狗仔要去跟拍新潮流，就去那邊就對了。這家居酒屋5月份的餐敘，為什麼要拖到11月份爆料？

黃揚明指出，如果今天只是單純要打加熱菸違法，那個時間點也是違法，如果要爆料，為什麼要在這個時間點。簡單講這應該是一個長期跟監的計畫，但是要在一個最適合的時間點出手。10月份剛好他進出這個私人招待所也拍到了，分兩條路，一個藍、一個白，然後去在同一天爆料。

「哇，我覺得後面這個操盤手蠻聰明的啦！」黃揚明強調，所以先打那個叫特權違法，再打進出招待所。可是這種招待所，「以前我們周刊如果收到這種爆料，我們用都不用耶！」為什麼？因為他沒有跟女生一起走出來。他所說的私人招待所那個園區，就是台塑總部現在所在的園區，裡面有3棟是台塑現在的新總部。他從那個園區裡面一棟大樓走出來，這有什麼了不起的？所以爆料的人一定要放幾張，有辣妹進出，去佐證說這裡面有私人招待所。

黃揚明質疑，可是你不知道梁文傑去到那私人招待所裡面，他到底是去哪一間？裡面搞不好有好幾個包廂、好幾個隔間，也許那個辣妹去的，跟梁文傑去的不一樣。所以這個爆料的人，他是在誘導說，這個私人招待所跟梁文傑有關係，可是沒有直接證據！所以如果以前在周刊看到這種照片，也不會用，因為不會一刀斃命。「所以兩個都不會打死你的東西，放在一起，在同一天的時候，他的目的就不是梁文傑了！」

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