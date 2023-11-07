傳姚立明（中）將出任賴清德競辦主委，網友猜測是針對柯文哲。（中時資料照）

2024總統選戰倒數67天，有消息傳出民進黨總統參選人賴清德將在今（7）日公佈競選總部組織架構。媒體人樊啓明透露，曾在2014年為民眾黨總統參選人柯文哲打台北市長選戰的姚立明，將入賴的核心8人小組擔任主任委員，消息一出引發網友熱議，紛紛猜測綠營此舉說明了柯文哲將是總統大選的最大對手。

樊啓明稍早在臉書發文提到，「姚立明接掌賴清德競選總部主委」。對此，網友紛紛留言回應，「要對付柯？」、「對手應該是鎖定柯文哲了」、「找姚的目的，看似在挖深藍選票，但其實應該是意在瞄準柯的支持者，因為姚過去也曾大力挺柯，反倒是藍的色彩，早已淡泊」、「準備用力打柯了」。不過也有民眾持不同態度，「小英身邊更猛的大將如雲，怎麼會是姚？」、「如果這步棋連小學生都看得出來是瞄準柯的話，那已註定失敗了」。

除此之外，也有鄉民在PTT上提到，「姚立明2012就加入蔡英文陣營。賴清德請姚出馬，一定會要求英系多出力」、「他就已經在參與賴清德的選務了啊！只是現在給他一個正式的名份而已」、「選最了解柯的當軍師」。不過也有人直嘆，「姚和于將軍都算立場變很大的」。

據《自由時報》今早報導，賴清德的核心小組目前的名單上，決策委員會召集人為總統府前秘書長邱義仁、總統府秘書長林佳龍出任總協調、援總會總會長為國策顧問陳茂仁，前文化部長鄭麗君則擔負國政顧問團召集人。