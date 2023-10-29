南投巧克力咖啡節推出卡娜赫拉的小動物無人機煙火秀，28日晚間璀璨首演，10月29日、11月4日各有一場。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

Ｒ＆Ｂ星光演唱會，歌手輪番登台演唱，吸引大批粉絲及年輕人聚集，擠爆會埸。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投巧克力咖啡節在埔里福興溫泉區登場，大片花海節合「卡娜赫拉的小動物」專屬燈區，吸引遊客賞花拍照。（楊靜茹攝）

南投知名的Feeling18巧克力工房共計超過50家品牌參展，南投縣長許淑華走訪攤位採購。（楊靜茹攝）

南投巧克力咖啡節有超過50家在地精品咖啡及巧克力展售，店家招呼南投縣長許淑華品嚐咖啡、吃巧克力。（楊靜茹攝）

楊靜茹／南投報導

南投巧咖節好拍又好逛 卡娜赫拉煙火秀今夜接續登場

南投巧克力咖啡節首度移師南投縣埔里福興溫泉區28日盛大開幕，千人手沖咖啡、星光演唱會、卡娜赫拉的小動物無人機煙火秀等，讓開幕人潮「搶搶滾」，愈晚愈熱鬧。南投縣長許淑華說，活動期間每天有表演，假日有體驗課程，29日和11月4日還有2場無人機煙火秀。

南投縣政府舉行的南投巧克力咖啡節即日起至11月7日在埔里福興溫泉區登場，現場佔地約4公頃、規畫12大主題曲，有50家在地精品咖啡及巧克力展售好逛，花海節合「卡娜赫拉的小動物」專屬燈區好拍，開幕首夜的卡娜赫拉的小動物無人機煙火秀，結合南投觀光元素，像是賞星、溫泉、咖啡等圖案，吸引大批引發民眾搶拍及熱烈回響。

南投縣政府觀光處表示，巧咖節持續熱力放送，29日有李丹魔術秀、蒂卡中東舞蹈團、溪南國小太鼓隊、原動力樂團等演出，並結合「南投溫泉季」遊行活動，遊行隊伍將從地母廟出發往福興溫泉區，傍晚有名模溫泉泳裝秀，藝人陳華、安妮Annie、盧學叡也輪番上陣；無人機煙火秀今晚9時再次登場。

下周末還有精彩體儼課程，水保局11月4日推出的風味輪與咖啡渣體驗活動供親子玩樂，5日千人烘豆則由山豬衝吧咖啡館領銜咖啡師教學，現場更展示曬豆與烘豆機，活動並由阿里山國家風景區管理處贊助提供阿里山風味野餐包，各主題活動採預先官網報名並於活動現場領取。