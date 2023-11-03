近2年來屏東潮州泗林衛生室用可可研發出10餘種甜品，不同於市面上的巧克力甜點，最接近原型食物的賣點不僅驚豔眾人也深受消費者喜愛，可可甜品意外成為主力，業績遠超過巧克力伴手禮。（謝佳潾攝）

談到可可，多數人只會聯想到巧克力，但其實可可原豆能變化出無限可能，近2年來屏東潮州泗林衛生室用可可研發出10餘種甜品，不同於市面上的巧克力甜點，最接近原型食物的賣點不僅驚豔眾人也深受消費者喜愛，可可甜品意外成為主力，業績遠超過巧克力伴手禮。

潮州泗林衛生室原是閒置20年的舊衛生室，2年前在一群熱血青農的改造下，保留其名成為屏東可可產業行銷據點，店內販售各式可可相關伴手禮，當中以大眾最熟知的巧克力居多，但創辦人之一的洪誼靜認為，據點應是讓可可的無限可能被看見，讓大家知道，可可不是只能做成巧克力。

為此，潮州泗林衛生室積極透過美妝、飲品等研發，嘗試各種可能性，當中甜品的構思讓可可終於散發出「主角光環」，不再讓巧克力專美於前。

負責研發可可甜品的店長鍾秋芳指出，巧克力是由可可加工而成，所以市面上的巧克力甜點是二次加工的食品，但若直接從可可原豆變成甜品，不但更趨近於原型食物、減低對身體造成的負擔，還能吃出可可最自然的特別風味。

她說，可可是熱帶水果，口味偏酸、苦，所以很多人會覺得難吃，這也是可可多被拿去做成巧克力的原因，但其實可可含有豐富的可可多酚，能助人平復情緒，而且直接製成甜品後，甜度也不會像巧克力那麼甜，在食用上占有更大的優勢。

為讓可可的多元價值被看見，鍾秋芳不斷嘗試研發各式甜品，至今共推出烤布丁、蜜露、磅蛋糕、乳酪等10餘種品項，鍾秋芳開心道，每次一推新品後，不僅深獲消費者喜愛，大家還會期待下次要推什麼，最重要的是，「消費者會買可可豆了」。

鍾秋芳說，消費者透過甜品以及店內預約制的烘焙坊得知可可的多元用途後，漸漸地也會買可可豆回家嘗試，而可可甜品也意外成為銷售主力，占超過一半的業績，這些對可可產業來說都是很大的突破，也讓他們更有信心繼續發展可可產業。