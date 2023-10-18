屏東潮州鎮創團逾一甲子的「明興閣掌中劇團」，以製偶帽、操偶守護文化產業的精神，連美國西北木偶中心館長Dmitri Carter（中）也敬佩，近日特別邀5名偶戲界前輩組團參訪。（謝佳潾攝）

美國西北木偶中心館長Dmitri Carter曾至潮州鎮屏東戲曲故事館參加大師陳錫煌的偶帽研習課程，也造訪明興閣掌中劇團，他發現台灣的布袋戲豐富多元、獨具特色，當中明興閣以製偶帽、操偶守護產業的精神，令他敬佩也深有同感，為此，他近日力邀5位偶戲界前輩組團再度回到潮州參訪，也讓潮州戲曲成功接軌國際。

Dmitri Carter用一口流利的中文指出，他去年應雲林縣政府台灣布袋戲傳習中心邀請，在雲林布袋戲館展演並駐館6個月，期間他聽聞屏東潮州鎮的布袋戲也很厲害，因此趁休假造訪潮州鎮的屏東戲曲故事館以及明興閣，而這趟旅程令他驚豔連連。

Dmitri Carter說，他發現台灣的布袋戲豐富多元、獨具特色，尤其明興閣及其家族劇團的產業連結，讓他留下深刻印象，他也是從小向家人學習木偶戲，與家人一起表演木偶戲到大，雖然東西方文化有差異，但明興閣對布袋戲的付出與努力，他能理解。

為此，他力邀美國知名布袋戲演師、曾獲Unima-USA卓越獎的Peter Allen、Parasol偶劇團團長Debbie Lutzky Allen、美國木偶師協會董事會成員Pix Smith、西雅圖大學人類學與社會學系主任Mark Cohn，以及西雅圖當代美術館策展人Fransisco Carter等5名偶戲界前輩組團，由他當嚮導再次造訪潮州鎮。

而公所為歡迎Dmitri Carter一行人，特別在日式歷史建築文化園區舉辦歡迎會，由蘇俊榮與偶服頭盔設計師蘇峻毅帶領美國偶戲參訪團，體驗布袋戲操偶與偶帽製作。

Dmitri Carter開心道，台灣的布袋戲有很深厚的文化根底，希望之後還會有很多機會合作，除促進文化交流，也讓大家更認識台灣的木偶藝術。

鎮公所表示，「明興閣」曾受邀參加2012年第21屆UNIMA世界偶戲聯盟大匯演，榮獲優秀劇目獎，而今很開心又透過文化交流接軌國際，屏東戲曲故事館將持續辦理戲劇文物展覽與表演，豐富地方戲曲文化。