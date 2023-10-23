美國眾議院9名共和黨人尋求成為眾議院議長，意味著要填補空置了3週的議長職位，可能還會再拖上一段時間。

共和黨強硬派眾議員蓋茨2日提出罷免麥卡錫的議長職位，眾議院3日以216票贊成、210票反對的結果，投票通過罷免動議，其中8名共和黨強硬派與208名民主黨人投下贊成票。

麥卡錫被罷免後，眾議院一直處於「群龍無首」的癱瘓狀態。11日，眾議院共和黨人提名史卡利塞（Steve Scalise）為議長候選人，但他因未獲足夠黨內支持而退出競選。13日，共和黨人提名眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）為黨內議長候選人。作為保守派的喬丹三度闖關失敗，共和黨隨即取消他的議長候選人提名。

喬丹在第3輪投票中僅獲得194票，拒絕投票給他的共和黨眾議員增至25人，高於第二輪22票和第一輪20票的反對票數，體現出共和黨溫和派對喬丹當選議長的阻力漸增。

目前共和黨人在眾議院佔221個席次，僅比民主黨多9席，加上共和黨內部嚴重分裂，任何共和黨候選人要在議長選舉中取得過半數支持絕不容易。

在正式選出下一任議長之前，眾議院將無法推進立法議程，而議員們需要在11月中旬前通過聯邦政府撥款法案，以再次避免政府「停擺」。

據美媒報導，截至22日午時截止期限前，共有9名共和黨眾議員宣布競選議長，其中包括前議長麥卡錫盟友艾默（Tom Emmer）、前程序委員會主席、德州聯邦眾議員塞申斯（Pete Sessions）和眾議院共和黨會議副主席約翰遜（Mike Johnson）。

原本有意競選的眾議院預算委員會主席阿靈頓（Jodey Arrington）則打消競選念頭。

共和黨眾議員將於23日傍晚6時30分（台北時間24日清晨6時30分）返回華盛頓，參加議長候選人論壇。臨時議長麥亨利說，眾議院將在24日舉行議長選舉投票。