美國總統拜登在當地時間27日於白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅首先轉達大陸國家主席習近平的問候，表示此次訪問的目的就是與美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇厘島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌啟穩、儘快回到健康穩定軌道。但王毅也表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護。

根據新華社報導，王毅表示，中方重視美方希望穩定和改善對華關係，要本著對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。

拜登也請王毅轉達對習近平的問候，闡述了重視對華關係的立場，表示美方願同中方保持溝通，共同應對全球性挑戰。

訪問期間，王毅還同美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，同美國總統國家安全事務助理沙利文進行了戰略溝通。