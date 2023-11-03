美軍第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」於1日在公海自由航行海域例行性穿越台灣海峽，引發解放軍2小時派出20架次軍機逾中線，對此，行政院長陳建仁表示，中共所有軍事的動向實際上國防部和國安單位都有所掌握，一再呼籲台海是牽涉到整個和平穩定和繁榮發展很重要。

陳建仁表示，會與相關國家繼續維持台海和平穩定，讓整個區域和平繁榮，我們也會來注意相關的動態，希望中國大陸這在方面能夠做出必要措施，不要繼續造成台海不穩定，使得地區繁榮受到影響。