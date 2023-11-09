台灣顱顏治療技術世界頂尖，每年吸引多國人士申請來台學習，今年甚至連第十三屆亞太顱顏會議及第十屆亞太唇腭裂會議，也合併在台灣舉行，堪稱國際醫界的一大盛事，更是台灣之光。本次會議總共集結了34個國家、近五百位醫學專家參與，大會並特邀六位大師級學者進行專題演講，包括陳昱瑞醫師、黃炯興醫師、魏福全醫師、陳建宗醫師、David Fisher、Alvaro Figueroa，都是當今國際知名的整形外科和唇腭裂顱顏領域學者。

擔任亞太顱顏和亞太唇腭裂兩個學會理事長的林口長庚醫院羅綸洲教授表示，隨著新冠肺炎疫情的穩定，睽違已久的國際會議蓬勃展開。第十三屆亞太顱顏會議、第十屆亞太唇腭裂會議，以及長庚論壇的三項合併大會，自本月5日至8日在台北圓山飯店一連舉行四天，這次大會的標語是”Reunited and recharged: Moving forward together”，意思是「重聚再充電：讓我們攜手前行」，就是希望因為疫情而停滯的學術交流和臨床學習，需要啟動和加強，藉以造福病患。

羅綸洲教授指出，這次的會議議程涵蓋了唇裂修補、腭裂修補、牙床植骨、正顎手術、顱縫早閉、顱顏畸形、顱顏腫瘤重建、創傷畸形治療等等，內容豐富，論述深入，透過主題演講、專題討論、矯正實作坊、自由報告以及海報展示等方式，給與會者很多學習再出發的機會。

羅綸洲教授說，在第一天的議程中，特別安排由國際知名的美國微笑列車（Smile Train）與大會合作，舉辦唇腭裂手術模擬訓練，利用唇裂、腭裂、和牙床裂的實體模型，教授實作手術。其中的牙床植骨手術訓練模型，是全球首次發表，特別選擇在全世界知名的唇腭裂治療聖地-台灣，以及這次的合併大會公諸於世，希望透過這項手術的純熟發展，能幫助唇腭裂甚至合併有牙床缺損的病患獲得良好治療的機會。

羅綸洲教授強調，過去數十年間，長庚醫院完成了許多困難的顱顏手術，幫助世界各個角落的許多病患獲得重生。長庚顱顏團隊已是全世界排名前百分之二的優秀團隊，榮獲兩次SNQ國家品質標章金獎，同時不論在國內醫療服務、國際醫療義診和教學訓練，甚至於學術研究和論文發表，都在世界名列前茅，獲得國際同儕的稱讚、學習和合作。近期甚至出刊英文版的唇腭裂治療專書，闡釋醫療技術的追求卓越，減少病人和社會負擔的崇高理念。

他特別推崇這次特邀專題演講的六位大師級學者，包括：長庚醫院的陳昱瑞教授，是顱顏外科專家，曾榮獲世界整形外科最高榮譽的「麥林尼克榮譽獎」；長庚醫院的黃炯興教授，是牙科和齒顎矯正專家，榮獲2023 年美國唇腭裂學會的同儕評審獎；長庚醫院的魏福全教授，是整形外科和顯微外科專家，曾獲得2019年總統科學獎得主、麥林尼克榮譽獎，現任中央研究院院士；陳建宗教授是整形外科和顱顏創傷外科專家，現任林口長庚醫院院長；來自美國的Alvaro Figueroa，是知名資深矯正牙科醫師，2023年榮獲美國唇腭裂學會貢獻獎；David Fisher，來自加拿大，專精唇腭裂和小耳症手術，過去曾在長庚跟隨陳昱瑞教授學習。

陳昱瑞教授（右一）與外國參加者進行說明。（圖／長庚醫院提供）

羅綸洲教授表示，顱顏病患不但要承受外貌異常被歧視的痛苦，還得面對日常生活上的種種不便，因此幫助他們重生是全世界顱顏領域的醫師專家一生的職志。長庚醫院將繼續精進技術，追求卓越，在領頭羊的位置幫助全世界更多的病患獲得重生。