高雄長庚紀念醫院今日在澄清湖棒球場及澄清湖畔舉辦永慶盃路跑活動，今年以「疫後運動不可少 醫護領隊健康跑」為主軸，特邀全台各大醫學中心醫護團隊領隊開跑，鼓勵民眾在疫情之後，仍要保持運動習慣。今年共有18家醫院、51組隊伍參與，對於疫後解風的健康維持有相當大的鼓勵。

高雄長庚紀念醫院院長王植熙表示，今年永慶盃路跑別具意義，鑒於疫情解封，民眾逐漸回歸原本生活軌道，今年度高雄場除了「6公里休閒組」，更新增「12公里競賽組」和全台灣各醫學中心和區域醫院組隊報名第一屆醫學中心接力賽組，由各醫院派出熱愛運動的醫護和行政人員組隊參賽，以接力賽形式帶領大家健康跑。

活動尾聲由王植熙頒發第一屆醫學中心接力賽組得獎者：第一名是三軍總醫院「三總醫師團」、第二名是台大醫院「心腫聯隊」、第三名是亞東醫院「亞東控固力」、第四名是高雄長庚「健腿勇士隊」、第五名是林口長庚「長庚徑跑」，一陣歡呼聲聲後由高雄長庚院長王植熙將接力賽交棒高醫附醫副院長戴嘉言，希望能將醫護領隊健康的理念繼續傳承。