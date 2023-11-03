民進黨在過去兩屆立委選舉，高雄都是「八仙過海」。副總統賴清德及高雄市長陳其邁日前針對明年選舉再度喊出要「八仙過海」。前立委郭正亮分析表示，高雄第6選區(前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山)及第3選區(左營、楠梓)，這兩區穩紮穩打，國民黨高雄市議員陳美雅和李眉蓁都有機會勝選。

針對高雄立委選舉，郭正亮2日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，國民黨陳美雅和李眉蓁機會比較大。高雄這個盤，陳美雅跟李眉蓁如果能穩穩的打，都有勝選機率。

針對第3選區選情，郭正亮指出，民進黨立委參選人李柏毅在這次議員選舉，一個人就拿到3萬票，得票率17.3%，第一高票當選。李眉蓁也選得不差，她因為上次論文案受傷，可是她很有勇氣，又回去把碩士修回來，蠻不簡單的。

郭正亮接著指出，即使是立委劉世芳那次選戰，郭新政加前立委黃昭順是贏的，他們兩個人加起來是47%，劉世芳只拿43%，事實上，劉世芳並不強，更不用講李柏毅了。尤其左楠地區本來就沒那麼綠，加上李眉蓁很有基層實力，所以大概五五波。

至於第6選區，郭正亮點出，陳美雅也是經營很久了，陳美雅是早稻田的法學博士，她要選立委，應該要凸顯這方面，她的學歷跟當立委的資格，一定遠遠超過高雄市議員黃捷，因為會有一些中間選民會注意這個，陳美雅是有優勢的。因此，國民黨在第3選區、第6選區這兩區穩紮穩打，贏面還是很大。