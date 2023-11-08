美國聯準會（FED）一如預期維持利率按兵不動，市場解讀升息或已到頂，並認為美國公債殖利率可望反轉向下。前立委郭正亮指出，中國大陸麥美債不單為救人民幣，也為國安考慮，要再買黃金。而且他現在賣划不來，現在是美債的低點，因為不斷升息，很多人都認為現在升息大概已經到頂了。如果升息暫停，接下來走降息的話，那美債會漲價，所以台灣光是上半年就一堆單位跟有錢人，搶進去買10年期到20年期的美債。

「10年前大概也是1兆2000億左右，現在變成8000億。事實上他還有另外一個，叫作美元資產！」郭正亮7日在《麥玉潔辣晚報》節目指出，中國大陸的美元資產是2兆3000億，那他直接動那個就好了，幹嘛動美債？他可以動別的，而且他美元資產都存在海外銀行，那不是很危險嗎？

「應該不是單純為了要救人民幣啦！而是國家安全考慮。」郭正亮強調，蔡正元委員是整整批評了一整年，說他賣得太慢，所以40％算什麼？蔡正元認為應該要賣到零！而且他現在賣，事實上划不來，因為現在是美債的低點，因為不斷升息，很多人都認為現在升息大概已經到頂了。

郭正亮表示，現在可能已經暫停了，如果升息暫停，接下來是要走降息的話，「那美債會漲價耶！」所以我們台灣光是上半年，就一堆單位跟個人、有錢人，搶進去買10年期到20年期的美債，有的人就搶買，因為覺得升息大概今年就結束了。

郭正亮直言，而且美債不是中國一個國家就可以壓低的，去看全球的總交易，上個月中國大陸是賣了164億，可是全球總交易是正的，買進的還是多。美債一天的交易亮是超過5000億美元，所以你這個164億算什麼？中國大陸有安全的考慮，他賣美債，是要再買黃金。