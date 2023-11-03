布林肯將在稍後與以色列總理納坦雅胡會面，也將會見以色列的「戰時內閣」和總統赫佐格（Isaac Herzog）。布林肯表示，美國想討論如何保護加薩走廊的平民。

聯合國人道事務協調廳表示，以色列在加薩走廊發動的地面戰尚未停歇，即使在夜間仍然持續狂轟猛炸。

黎巴嫩真主黨領袖Sayyed Hassan Nasrallah料將在周五晚些時候，就以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的衝突首度發表談話。

路透社報導，Nasrallah的這場談話備受關注，他可能正式宣布真主黨將支援哈瑪斯，也就是正式向以色列宣戰，這將導致原本只在加薩走廊的以哈衝突向外擴散。

中東局勢失控可能導致油價急升、通膨反彈並重創全球經濟，是全球金融市場最擔心的變數之一。

由伊朗支持的真主黨周四宣布對以色列軍事基地進行多次襲擊，而作為報復，以色列也對黎巴嫩南部發動猛烈空襲。

聯合國表示，根據哈瑪斯掌控的加薩地區衛生部，自以色列和哈瑪斯爆發衝突以來，已有多達9,061名巴勒斯坦人在以色列攻擊下喪命，包括3760名兒童和2326名婦女。