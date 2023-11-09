國際外交利益重新聚焦中亞地區之際，俄羅斯總統蒲亭今天前往哈薩克訪問；土耳其總統艾爾段和伊朗總統萊希則將親赴烏茲別克參加峰會。

法新社報導，哈薩克是前蘇聯的一部份，一直試圖尋求更多元化的夥伴關係。儘管俄國一直認為其勢力範圍涵蓋中亞，但自莫斯科下令入侵烏克蘭以來，俄國在該地區的影響力已明顯減弱。

即便如此，蒲亭（Vladimir Putin）和哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）於該國首都阿斯塔納（Astana）會晤前，兩人仍就雙方關係給予高度評價。

蒲亭說，「我們的戰略夥伴關係確實具有前瞻性」；托卡葉夫也大讚兩國聯盟「有美好過去和光明未來。」

如今，中國正透過「一帶一路」，成為整個中亞的主要合作夥伴。

蒲亭此行的一週前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才剛訪問哈薩克。與此同時，歐盟、美國、伊朗、土耳其也在試圖強化與哈薩克的連結。

另一方面，經濟合作組織（Economic Cooperation Organisation）的峰會將在烏茲別克首都塔什干（Tashkent）登場。

峰會期間，當地將接待土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、巴基斯坦總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）等中亞領導人。

烏茲別克表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭並未列入本次峰會的議程。

然而，根據國營伊朗通訊社（IRNA），支持哈瑪斯的德黑蘭稱該國確實希望討論以哈衝突。

萊希已在與塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）的會議中討論相關衝突。

對以色列及其西方支持者態度日益強硬的艾爾段，也可能希望將以哈議題放上談判桌。

這次峰會主要將聚焦貿易、人道主義合作和交通運輸問題。

俄羅斯雖在中亞面臨壓力，但仍是地區重要夥伴。莫斯科因入侵烏克蘭遭到制裁，並被排除在大部分歐洲市場以外，現已重啟對能源的投資。

俄羅斯的大規模能源計畫包括借道哈薩克，以向烏茲別克供應天然氣。

莫斯科也正研擬在數個國家興建核電廠並推出水力發電計畫。