以色列和巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）衝突延燒之際，美國聯邦眾議院今天通過共和黨提議143億美元援助以色列方案，不過民主黨堅稱法案在聯邦參議院不會過關，白宮也揚言否決。

路透社報導，眾議員大多按照黨派路線投票，大部分共和黨人投贊成票，大部分民主黨人投反對票，這項法案最終以226票贊成、196票反對的表決結果通過。

共和黨籍新任眾議院議長強生（Mike Johnson）上任後首波重大立法行動便是推出這項法案，總統拜登先前揚言否決，參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也說不會讓此案付諸表決。

拜登先前要求國會通過範圍更廣的1060億美元緊急開支方案，涵蓋援助以色列、台灣和烏克蘭的經費，以及人道主義援助。舒默說，參議院會考慮一項處理更廣泛優先事項的跨黨派法案。

眾院版法案不僅包括移交一些美國庫存軍備，還會提供以軍數十億美元，包括40億美元用於以色列「鐵穹」（Iron Dome）和「大衛投石索」（David's Sling）防空系統採購事宜，以助對抗短程火箭威脅。

眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）共和黨籍主席葛蘭傑（Kay Granger）在立法辯論時說：「這是整個過程的第一步，在此敦促同僚和我一起支持這項法案，如此才能盡快為以色列取得經費。」

眾議院共和黨領導層表示，他們會削減美國國稅局（IRS）一些經費，藉以承擔援助以色列的成本，而削減的部分正是民主黨在拜登去年簽署的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中納入的經費。

共和黨從一開始就拒絕增加IRS經費，表示削減IRS預算對抵銷軍援以色列成本至關重要。

民主黨則拒絕砍掉IRS經費，稱這是具政治動機的「毒丸」（poison pill），將因大幅削減稅收導致國家預算赤字擴大。他們也說，持續支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵至關重要。

無黨派色彩的國會預算處（CBO）昨天表示，這項單獨援助法案中的削減IRS經費和以色列援助措施，將會導致美國預算赤字增加近300億美元，目前預算赤字估計達1.7兆美元。

強生計劃推出一項結合援助烏克蘭和增加美墨邊境安全經費的法案。他今天在記者會上說：「很快就會輪到烏克蘭，烏克蘭會是下一個。我們希望將邊境安全和烏克蘭經費包在一起，因為我認為我們能夠就這些事宜取得跨黨派共識。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1121103