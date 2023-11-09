日本政府內閣官房長官松野博一今天說，有關正在國會審議包括首相及閣員等「特別職」公務員在內的加薪法案，待修法通過後，首相及閣員將把薪資增額部分全數繳還國庫。

日本政府提案修法幫包括首相及閣員在內的「特別職」國家公務員加薪，如獲國會審議通過，首相岸田文雄年薪將增加46萬日圓到4061萬日圓（約新台幣870萬元），引發在野黨批評。

日本共同社報導，松野今天在記者會上說，待這項修法通過後，首相跟「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官）將把薪資增額部分繳還國庫。

松野說，為首相及閣員加薪受到民眾批評是事實，不能因此招致民眾不信任。

富士新聞網報導，因此，目前已在國會審議的加薪法案，日本政府目前沒有再行修正的打算。

日本政府之所以堅持要通過這項修法的理由，主要是這項修法不光是包括首相、大臣及副大臣等人加薪，也是決定會計檢查院院長、人事院總裁等其他官職薪資的法律，如果僅針對大臣、副大臣等維持不加薪進行修法，對整個公務員的薪資體系將有欠平衡。