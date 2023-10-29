在台南市代表隊在「環保金頭腦」及「環境保衛戰」勇奪特優。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

「112年全國環保志（義）工群英會」29日在嘉南藥理大學體育館舉行，全國22縣市、超過2000名環保志義工齊聚一堂，行政院長陳建仁出席閉幕典禮頒發獎牌給38名績優環境教育志工。他說，環保志義工制度已邁入第33年，感謝所有勞苦功高的志工，在邁向2050淨零排放的路上，推崇各位都是環境保護無名英雄。

環境部、台南市政府今年合辦「112年全國環保志（義）工群英會」，明年則由花蓮縣政府主辦。環境部長薛富盛、市長黃偉哲今天到場歡迎各縣市代表到來，陳建仁擔任壓軸來賓，於閉幕典禮頒獎給全台38名績優環境教育志工，台南績優環境教育志工由謝蘇美蓮與謝瑞連2位獲獎。

陳建仁說，今天群英會是一個非常好的平台，讓全國環保志義工互相交流、寓教於樂，凝聚大家情感，盛讚在座每一位都是台灣環境保護的無名英雄，「謝謝你們的貢獻，讓台灣環境保護被全世界看見」。

他也提到，環境保護是全球性迫切問題，氣候變遷對環境、人類生存、國家安全構成威脅，作為地球村一員，每人都不能置身度外，全球有130國提出2050淨零排放宣誓與行動，這也是台灣的目標，政府從能源、產業、生活、社會轉型四大策略努力達到目標，而為了落實淨零綠生活，現場各位扮演舉足輕重角色。

黃偉哲致詞提到，台南剛落幕的全運會，如果沒有志工幫忙，無法圓滿，台南是一個志工城市，一個城市很大，光靠清潔隊力量，很難維持好的生活環境，政府力量有限，民間力量無窮，台南有近2萬600名環保志義工，人口占比在六都數一數二，每位環保志工默默守護家園，也因民防、消防、環保等領域都有大量志義工加入，才能讓保護力量發揮到最大。

今年競賽包括「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「環境保衛戰」等4大項目，台南市由麻豆區東角里及安定區蘇林社區環保志義工隊代表出賽，經過激烈競爭，在「環保金頭腦」及「環境保衛戰」勇奪特優。