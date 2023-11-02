民進黨政府2025非核家園政策屢遭批評，但行政院長陳建仁日前明確表態「核電是綠電」，而經濟部長王美花、行政院發言人林子倫就立刻澄清「台灣的綠電不含核電」、「核能發電並未被視為綠電」，引發討論。媒體人羅旺哲表示，陳建仁可能過去看的資料都符合歐盟等國際趨勢，一時之間沒有轉換成民進黨符合「台灣價值」的論述，但這句話恐怕會成為「綠營能源危機的破口」、能源政策的話柄。

羅旺哲今(2日)在政論節目《新聞大白話》表示，陳建仁那天質詢的畫面實在蠻好笑，行政院長在備詢時前面會有螢幕，幕僚可以打pass，當陳建仁說「核電是綠電」的時候，那個螢幕應該是在狂閃、警報響起，所以陳建仁後面回答都有點慌張、不知所措，然後王美花就登板救援。

羅旺哲直言，陳建仁其實沒有講錯，可能過去陳看都是歐盟的資料，因為歐盟認定「核電是綠電」，突然要陳建仁改變想法，跟著民進黨的論述去講，可能一時之間無法轉換，能看出來陳建仁當下是有點尷尬的。主持人翟翾也吐槽陳建仁，「不符合台灣價值，但符合世界潮流」。

羅旺哲直言，當下王美花反應很快，應該是知道陳建仁這句話可能會變成「綠營能源危機的破口」，所以趕快登板救援，但陳建仁這樣講，恐怕會變成未來民進黨在打能源議題的話柄，就算後續有發聲明解釋，但當下「膝反射式」的回答才是最直接、像吃了誠實豆沙包一樣講出實話。羅也笑說，最近陳建仁應該會先避避風頭，暫時不講話。