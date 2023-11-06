台鹽綠能總經理吳博鑫遭控找民進黨立委趙天麟施壓母公司台鹽，干涉公司運作。對此台鹽今天發出聲明，指出子公司台鹽綠能近期確實人員異動頻繁，但母公司調派人力均依內規，非任一經理人可恣意決行。立委做協調，主要是勞資雙方對人力安排有不同意見。

台鹽聲明，公司為上市公司，均依照公發公司內部控制準則監理相關子公司，台鹽綠能重要事項都依規定提報母公司及董事會報告，也得到經濟部支持。

對於近年台鹽綠能人員異動頻繁，台鹽表示，部分單位確實因內外部因素出現人手不足情形，從2021年下半年至今，陸續從母公司調派專業人員過去專任或兼任，均依據內規辦理，絕非如外界所稱台鹽任一經理人可恣意決行。

立委介入疑雲，台鹽解釋，日前立委辦公室協調會中，台鹽綠能公司員工陳情業務及工作情況，主要係因勞資雙方對於人力安排有不同意見，後續已由子公司依相關規範調整業務及人力安排。相關合約執行涉及爭議部份，已續將各項資料交由檢調單位。