曾文水庫慶祝啟用50年舉辦園遊會，行政院長陳建仁（前排右四）29日到大壩並視察曾文與南化之間聯通管線進度。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

曾文水庫29日慶祝啟用50周年，南區水資源區策劃系列園遊會活動，行政院長陳建仁29日參訪並視察曾文與南化聯通管線工程進度，盼趕在明年520蔡英文總統卸任前，完成南台灣西部廊道的供水管網，山區地方居民普遍盼結束施工期帶來的交通噩夢。

曾文水庫1973年10月31日啟用，至今已使用50年，竣工時庫容量有7億800萬噸，因上游帶入的淤砂，逐年減低，其中在2009年8月的莫拉克風災遭最大重創，水庫因大量淤砂，一下子減少了近1億噸的庫容。

水利署南區水資源區為此展開多項更新改善工程，2018年啟用台灣首座防淤隧道，採用獨步全球的象鼻鋼管工法，可在颱風豪雨期間，藉由水力排砂，有效減少水庫淤積問題，目前有效庫容量為5億685萬噸，現今仍是全台最大水庫。

台灣2020年逢百年大旱，曾文水庫蓄水率一度僅剩3％，2023年上半年旱象更嚴重，曾文水庫到8月還能維持6％。

台南市長黃偉哲表示，水庫建設若有好維護，可以維持長久運作，曾文水庫以前每年只能抽除22萬噸淤砂，現在每年可抽100萬噸，歸功水利人員的努力成果。

黃偉哲提到，今年南化水庫6次溢流，共流掉2586萬噸水，曾文與南化聯通管線預計明年中完工啟用，就可以透過管線調度，續存這些平白流失的水資源。

陳建仁表示，台灣能夠不缺水，是因為有一代又一代的傑出的水利工程師，才能維持水庫韌性，盼這項工程能在蔡英文520下任前啟用，慶祝蔡英文8年任期結束。

玉井區三埔里長陳金敏表示，曾文與南化聯通管線2019年施工至今，在2020年到2022年期間，是山區交通黑暗期，雖然南水局有給予回饋金且作敦親睦鄰，居民卻對管線完工沒有期待，只盼結束交通噩夢。