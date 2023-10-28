同志大遊行今天下午登場，行政院長陳建仁在臉書發文表示，到今年9月，已經有1.2萬對同性伴侶結婚登記，強調與多元同行，要繼續學習尊重，也期待在自由、民主的台灣，能讓每個人都更加的自在，成為他人的支持者，讓愛繼續漫延。

陳建仁說，2019年5月17日， 司法院釋字第748號解釋施行法三讀通過。這是亞洲第一部同性婚姻專法，也是我們對相愛的人許下的承諾。到今年9月，已經有1.2萬對同性伴侶結婚登記。

陳建仁指出，2023年1月19日，在內政部和外交部的努力下，除中國外，我們開放了與其他國家同性伴侶登記結婚。2023年6月9日， 蔡英文 總統公布修正司法院釋字第748號解釋施行法， 同性配偶也能共同收養子女。

陳建仁出，「一路走來，我們溝通、協調、找尋每一個可能的方法，希望能夠團結台灣，讓台灣能更溫暖。感謝每一位夥伴，和我們一步步向前邁進，學習著包容你我的相同與不同。我們更加尊重每個人的獨立、自主，也鼓勵大家勇敢追逐愛情。」

陳建仁強調，與多元同行，我們要繼續學習尊重，也期待在自由、民主的台灣，能讓每個人都更加的自在，成為他人的支持者，讓愛繼續漫延。