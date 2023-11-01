行政院長陳建仁1日接見美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）訪問團，詹福特提到，此次訪台，將與台灣「台美產業合作推動辦公室」及「光電科技工業協進會」簽署相關合作備忘錄，同時也希望與台灣在高科技、生技、光學、軟體即服務（software as a service）等領域建立關係，盼雙邊有更多的合作。

陳建仁致詞時指出，詹福特2021年上任後，優先推動恢復「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」，且上任後首次出訪，即選擇台灣為首站，以實際行動展現對台友誼。

他強調，蒙州擁有全美最高的光電與光學企業人均密度，且已率先立法，禁止使用危害國家安全的社群軟體，保護蒙州居民敏感資訊免遭威權國家竊取，期盼臺蒙未來持續深化關鍵產業合作，並共同遏制威權體制對國際和平安全的威脅，維護民主國家共享的價值及利益。

隨後，詹福特致詞時表示，此次訪台，將與「台美產業合作推動辦公室」及「光電科技工業協進會」簽署相關合作備忘錄，同時也希望與臺灣在高科技、生技、光學、軟體即服務（software as a service）等領域建立關係。

詹福特說，在生技產業方面，蒙大拿州過去5年的成長，排名全美第6；研究與發展領域的成長則排名第5，除顯示生技產業正在擴展，且處於尖端研究的領先地位，蒙大拿州也是全美光學、光電及量子計算人均密度最高的州之一，顯示蒙大拿州在投資方面具有無窮潛力，歡迎世界各國及臺灣前來投資。

他提到，全球光學產業的產值，預計將從目前的1.5兆美元增長到2025年的近2兆美元，蒙州必須為光學產業建立安全的供應鏈，台灣正是這方面的重要夥伴。

陳建仁今在外交部次長田中光、衛福部長薛瑞元、經濟部次長陳正陪同下，接見詹福特訪團，包括詹福特夫人詹蘇珊（Susan Gianforte）、蒙大拿州商務廳長歐碩文（Scott Osterman）、媒體傳播廳長杜嘉瑞（Garrett Turner）、亞太商務辦事處代表王美美、蒙大拿Solo-Dex公司執行長艾史堤（Steve Eror）、蒙大拿Inimmune公司總經理蜜珊濃（Shannon Miller）及優億股份有限公司創辦人梁碧惠等。