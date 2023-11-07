台灣人民共產黨黨主席林德旺遭檢方起訴，接受大陸官員資助在台從事宣揚中共政治立場、並指派黨員鄭建炘參選北市議員，並以發放「走路工」及陸製新冠肺炎試劑賄選；台北地方法院認定，林及鄭涉犯違反反滲透法等罪，裁定11月5日起，限制出境、出海8月至2024年7月4日。可抗告。

檢方指控，林、鄭2人為台灣人民共產黨黨員，為目前我國唯一使用「共產黨」名義在台合法登記活動的政黨，但2人竟為求大陸官方資助經商，在我國宣傳共產黨理念，長年指受大陸國台辦官員指示、資助，在活動中高舉五星旗、舉辦中共國慶活動、回報我國選舉狀況，並接受陸方指示參選，滲透期間長達10餘年，加上2人否認犯行，犯後態度不佳，向法院具體求處重刑。

台北地院認定林及鄭涉犯違反反滲透法、公職人員選舉罷免法等罪，且嫌疑重大。2人在偵查中均否認犯行，但林在大陸地區經商近30年，有設立公司，也有在上海投資等語，鄭受林資助1萬美元參選，並傳送給大陸地區人士進行宣傳，以便日後前往大陸地區做生意等語，2人與大陸地區之人事物間存在緊密聯結，於必要狀況下均具有受大陸地區當局資助，而長期滯留海外之能力，客觀上非無逃避本案刑事責任而潛逃至大陸地區之可能，裁定2人在11月5日起，限制出境、出海8月。