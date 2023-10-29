美國前副總統、共和黨總統參選人彭斯（Mike Pence）今天宣布退出美國總統大選，他並表示，「現在還不是我參選的時候」。

法新社報導，彭斯是首位宣布退選的2024年總統大選候選人。他今天在拉斯維加斯舉行的共和黨猶太聯盟（Republican Jewish Coalition）年會中宣布，「當前情勢已經很清楚，現在還不是我角逐大位的時候。」

他說，「經過多次祈禱和思考，我決定暫停總統競選活動。」

彭斯和他的大多數競爭對手都在爭取成為明年總統大選的共和黨提名候選人，但在前總統川普（Donald Trump）壓倒性的領先優勢下，他們很難有機會出頭。

川普已安然度過醜聞和2次彈劾的考驗，目前正面對多項刑事起訴，但他仍享有黨內鐵粉的支持。

彭斯是建制派人物。他因拒絕推翻川普謊稱獲勝的2020年大選結果，因此淪為前上司川普粉絲唾棄的對象。（譯者：施施）1121029