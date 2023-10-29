「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎｣於29日在國家兩廳院音樂廳揭曉，金獎得主為 台灣藝術家戴素貞的《浪花》。（麗寶集團提供／王莫昀台北傳真）

「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎｣於29日在國家兩廳院音樂廳揭曉，由台灣藝術家戴素貞以作品《浪花》奪得金獎；銀獎由義大利藝術家Selene Frosini獲得，羅馬尼亞藝術家Petre-Virgiliu Mogosan與土耳其藝術家Ümit Turgay Durgun並列銅獎。

此屆共同主辦國家法國在台協會主任巴黎思表示：「在這屆的雙年獎看見了台灣與法國間在藝術上豐富的對話與交流，也很開心看見評審團中有法國的藝術家代表。未來，能夠把下一屆的共同主辦國家交棒給也是文化藝術大國義大利，感到非常開心。」而身為下一屆共同主辦國家義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表說：「希望這件活動可以刺激義大利與台灣之間的文化交流，讓我們可以利用藝術的力量與社會融合。」

對於金獎作品，評審團主席日本藝術家伊藤隆道表示：「《浪花》針對時代所產生的問題點，完美呈現在藝術表現，並成功轉化在作品中。作品的層層堆疊深入到細部結構，具有其相當密度的表現力。」金獎得主戴素貞對於此次能夠獲得此殊榮表示：「浪花這件作品是用回收的寶特瓶壓成塑料來創作，想要傳遞的是，在藝術作品及許多事情上，人都扮演著非常關鍵的角色，唯有人的行動改變，才能夠改變整個世界。」

此屆共有25個國家、138件作品參與角逐； 12年來，已累計全球63個國家，1152位的優秀藝術家共襄盛舉，選拔出91位的獲獎者，再次突破麗寶國際雕塑雙年獎的歷年紀錄！麗寶文化藝術基金會邀請到法國知名雕塑家尼古拉.貝杜(Nicolas Bertoux)、日本沖繩縣立藝術大學校長波多野泉(Izumi Hatano)、英國當代水下雕塑家傑森.德卡雷斯.泰勒(Jason deCaires Taylor)、台灣知名雕塑家黎志文、移動雕塑先驅韓旭東教授、國立台北藝術大學校長陳愷璜(Chen Kai-Huang)，以及日本東京大學藝術大學名譽教授伊藤隆道 (Takamichi Ito )等國際上知名藝術家擔任評審。

伊藤隆道表示：「對於這次的評選，每位評審都有很多的見解及看法。這次作品的質地都非常好，評選過程難度很高，需要經過很多次的討論，才能達到共識。希望所有入圍決選的藝術家可以從麗寶國際雕塑雙年獎出發，站上更大的舞台，擁有很好的表現。」

今年正好也是「麗寶文化藝術基金會」二十週年，董事長吳寶田表示，20年來，我們珍惜這個為台灣奉獻服務的契機，堅持初衷努力前行，在學習的過程中更因為有藝術家的參與，讓基金會充滿了向前的熱忱與能量。

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢期望，能夠藉由推廣藝術文化，將「文化建築．建築藝術」的中心思維，推動台灣藝術生態圈永續發展，為臺灣及國際藝術界盡一份心力，打開與國際藝術接軌的道路。