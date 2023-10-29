中共中央政治局委員、大陸外長王毅在當地時間28日於華盛頓參加由美中關係全國委員會主辦座談會，與美國工商業等各界代表座談。王毅表示，中方讚賞美國工商界克服中美關係跌宕起伏困難，堅持致力於促進中美友好。中美互利合作的動力依然強勁，基礎依然深厚，空間依然廣闊，希望大家抓住中國高品質發展和高水準開放新機遇，發揮經貿合作壓艙石作用，培育兩國友好民意和社會基礎，為中美關係改善發展作出新的貢獻。

王毅首先介紹此次訪美的背景和中美溝通情況，表示這次訪問主線就是「重返峇厘島」，「通往舊金山」，中方願與美方一道，將兩國元首重要共識真正落到實處，體現在具體行動中，擴大雙邊關係積極議程，減少消極議程，在此基礎上排除干擾，克服障礙，為實現兩國元首的舊金山會晤而共同努力。

根據《北京日報》引述王毅表示，中國對外開放的大門越開越大，營商環境持續改善，創新水準日益提升。大陸國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上宣佈一系列重大舉措，為推進國際合作，加強中美經貿往來帶來重要利好。

與會代表表示，美中逐步恢復各層級對話交往令人深受鼓舞。雙方利益緊密融合，強勁的美中關係對兩國各自成功至關重要。美國工商界重視中國向高品質發輾轉型，對中國市場充滿信心，支持兩國政府採取有效措施，便利人員往來。期待拓展雙方經貿、科技、創新、應對氣變合作，給兩國人民帶來更多福祉。

王毅還介紹了中國經濟發展前景以及在市場准入、智慧財產權保護等領域採取的積極舉措。