美國國家廣播公司（NBC）引述一位不具名的美國政府高階官員和一名前美國官員說法報導，美國和歐洲官員已經跟烏克蘭政府商討，如何與俄羅斯進行和平談判才能結束俄烏戰爭。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第21個月，迄今已造成數十萬人死傷，並摧毀烏克蘭廣大國土，也引發1962年古巴飛彈危機以來，俄國與西方之間的最嚴重危機。

美國國家廣播公司的報導指出，美國及歐洲官員與烏克蘭政府商討的內容非常廣泛，包括烏克蘭可能需要什麼樣的讓步才能跟俄羅斯達成和平協議。

路透社未能獨立核實美國國家廣播公司報導的這些說法。

美國國家廣播公司引述這些官員的說法報導，美國和歐洲官員憂心俄烏戰爭已經陷入僵局，同時也擔憂西方是否還有能力持續向烏克蘭提供軍援。

俄羅斯目前掌控烏克蘭國際公認的領土約17.5%。

基輔當局曾表示，他們希望奪回俄羅斯占領的所有國土，其中包括俄國於2014年併吞的克里米亞半島，且在把所有俄軍官兵趕出自家領土之前，烏克蘭不會停戰。