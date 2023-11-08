俄羅斯國營電訊營運商Rostelecom今天表示，一艘中國貨櫃船上個月行經波羅的海時，海底的俄羅斯光纖電纜被完全切斷。

芬蘭調查人員表示，他們懷疑這艘名為「NewNew PolarBear」的船，在航程中於海底拖曳大錨，對附近的天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector）造成嚴重損害。

路透社查閱的航運資料顯示，10月7日當天晚上，這艘船行經路線上的另外2條波羅的海電信電纜，也同樣受損。

在烏克蘭戰爭導致安全疑慮加劇之際，這些事件凸顯了海底電纜和管線的脆弱性。去年俄羅斯位於波羅的海的北溪（Nord Stream）天然氣管線遭炸毀，調查人員尚未確定責任誰屬。

Rostelecom發言人在回覆路透社提問時表示，厚度4.04公分的雙鎧裝光纖電纜已被完全切斷。

當被問及是否認為是中國船隻造成損害時，發言人表示：「光纖電纜受損時，中國船隻NewNew Polar Bear所在座標與通訊線路一致。」

中國表示願依國際法就此事提供必要資訊。NewNew Polar Bear的船東和營運商NewNew Shipping先前拒絕評論。

Rostelecom在今天稍早的一份聲明中，首次公開承認電纜受損，並將其描述為事故，但未提及原因。

據稱，受損地點距離「波羅的海連接管」不久後破裂的地點僅28公里。在不到9小時內，共有3條波羅的海電信電纜和1條管線受損。

路透社查閱航運情報公司MarineTraffic的資料顯示，NewNew Polar Bear於格林威治標準時間15時13分通過一條瑞典－愛沙尼亞電信電纜；於20時20分左右通過一條俄羅斯電纜；22時20分通過「波羅的海連接管」；23時49分通過一條芬蘭－愛沙尼亞電信電纜。

Rostelecom表示，依紀錄，其電纜受損是在20時30分。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10月13日就已駁斥可能對「波羅的海連接管」受損負責的說法，並稱「完全胡扯」；他並提出船錨造成損壞的可能性。

這條電纜從聖彼得堡（St. Petersburg）延伸至俄羅斯波羅的海的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。Rostelecom表示，用戶沒有受到影響，因為數據透過地面路線和備用的衛星頻道傳輸。（譯者：屈享平是／核稿：徐睿承）1121108