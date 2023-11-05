新光三越台北天母店初魚鮨，價位每人1800元＋10%。（新光三越提供）

義大利百年精品巧克力品牌Venchi，將於11月20日在天母SOGO開幕。（SOGO提供）

看好天母地區在地高消費客群，SOGO百貨天母店、新光三越台北天母店等在今年周年慶揭幕時，曝光大改裝新面貌，並導入多間天母獨家餐飲、甜食等新品牌，掌握餐飲帶來的高集客力，為周年慶注入更多人流與業績。

無菜單料理「初魚」餐飲集團旗下雙品牌「初魚鮨、初魚鐵板燒」看中天母的高食力客群，於11月1日起在新光三越台北天母店7樓開幕，也是品牌旗下第22、23家店。初魚鮨規劃1間包廂、座席14位，初魚鐵板燒有兩間包廂、座席各10位，價位每人1800元加10%，10月初開放訂位以來，目前11月份的訂位已9成以上接近滿席，初魚品牌觀察，天母商圈的消費者較喜歡包場，目前訂位以團體包場居多，分店皆採先匯款付訂金，每間分店一開訂很快全滿，一位難求。

新光三越台北天母店也表示，另有日本知名冰淇淋專賣店「31冰淇淋」也重返天母，近期已開幕，而看好餐飲的高集客力，明年預計再添大型餐廳進駐，讓在地消費者十分期待，新光三越台北天母店今年在積極大改裝下，1到9月業績已成長16％，周年慶即日起至11月19日登場。

SOGO百貨天母店費時2年時間籌備，完成全館40%大改裝，已於10月中旬盛大開幕，改裝後的天母店館內台北北區獨家品牌達近6成，力求展現商圈差異特色。其中導入北區獨家日義餐飲，讓異國風情更多元，11月20日義大利百年精品巧克力「Venchi」將開幕，帶來最受歡迎的巧克力魚子方系列，11月20日至11月26日單筆滿588元，贈杯裝義式冰淇淋。

魚君海鮮丼將於11月22日在天母SOGO開幕。（SOGO提供）

31冰淇淋重返天母，已於新光三越台北天母店登場。（截自新光三越台北天母店FB）

大葉高島屋Mister Donut X GODIVA，結合特色食材打造精品巧克力甜甜圈。（大葉高島屋提供）

此次改裝也提升SOGO天母店日本美食陣容，日式海鮮丼「魚君」將於11月22日開幕，主力商品為鋪滿鮭魚卵、海膽、甜蝦、鮪魚泥的浮誇海鮮丼系列，有台北築地市場美譽，開幕首周11月22日至11月28日任點一海鮮丼，贈軟性飲料一杯。

大葉高島屋的「中庸日式涮涮鍋」新進駐B1美食街，店內設置水族箱飼養活體海鮮，主打活跳跳的波士頓活龍蝦鍋；「宮武讚岐烏龍麵」推出新品什錦鮮豚湯烏龍麵；另Mister Donut和比利時巧克力GODIVA合作，推出限量新品甜甜圈。此外，11月7日至11月23日將展開北海道物產展，帶來名店甜點Cream Donut，及青森海鮮食堂、川島之味、崎陽軒燒賣便當等道地市集小吃與零食點心。