遠東SOGO特別為本屆少年楷模評審團特別獎得主媽媽打理妝髮，讓她們亮麗登場孩子的重要時刻，與遠東SOGO百貨董事長黃晴雯合影（後排左3）。（SOGO提供）

遠東SOGO董事長黃晴雯（左）邀請少年楷模偶像許瓊心醫師（左2），一同為孩子打氣，也為擔任長期照顧者的家長致敬。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會今（5日）表揚第11屆「SO GOOD好小孩少年楷模」，獎勵23位清寒或罕病、身心障礙等特殊生，其中神經母細胞瘤聽障患者洪姵姍、裘馨氏肌肉萎縮症患者潘以樂、重度聽覺障礙郭提亞等三位學童，以對生命的熱忱，榮獲評審團特別獎。

遠東SOGO長期投入兒少關懷，每年舉辦台灣百貨唯一的弱勢兒童典範「SO GOOD好小孩少年楷模」徵選表揚活動，以「我們都一樣－打破不平等！」為主題倡導DEI，尊重生命差異、消弭歧視，發現每位學童的獨特價值。

遠東SOGO黃晴雯董事長表示：「SOGO不做煙火式的一次性活動，我們專注在永續及社福活動的可擴展性、可複製性，以百貨營運核心能力結合利害關係人，打造獨特且可持續的生態系。」「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」從上游發揮SOGO的品牌通路力量，號召中游的公益伙伴、教育體系，結合廣大消費者愛心，蓄積善意活水，最終灌溉下游的社會弱勢，並透過社群傳播影響更多人，讓社會產生善的質變。

遠東SOGO少年楷模徵選至今已獎勵313位弱勢學童、發出389萬元獎助學金、拍攝31支短片、催生49名總統教育獎得主、邀請50位名人為學童打氣，讓逆境向上的典範被看見。活動獲國內外多項永續大獎肯定，包括以十年成果榮獲「遠見ESG企業永續獎」公益推動楷模獎，呼應聯合國永續發展目標SDG10消除不平等獲「TSAA台灣永續行動獎」，及二度獲得有「永續諾貝爾獎」之稱的「AREA亞洲企業社會責任獎」社會公益發展獎。

每屆頒獎典禮，遠東SOGO會請偶像親臨現場或錄製VCR鼓勵學童，其中柔道男神楊勇緯鼓勵投入角力的學童，將自身挫折化為成長養分；馬偕醫院新生兒科主任級資深主治醫師許瓊心，則特地到場為從小照顧到大的孩子獻上祝福。

而為表彰第一線老師與社工，遠東SOGO設置「熱心守護獎」，本屆獲頒的團體是專門招收聽損學生的特教學校「南大附聰」，及服務顏損與燒傷者的「陽光基金會」，兩機構皆以多元的辦學及社福實績，致力消除不平等，獲評審團高度讚賞。

遠東SOGO向老師、社工、家長、公益組織及社創團體，募集「SO GOOD永續提案」，選出2間鄰近台中烏溪及嘉義八掌溪，能關注在地議題的國小為永續駐點學校。獲獎的是曾獲台中市SPECIAL教師肯定的黃君頻帶領的「台中市追分國小」，與全國SUPER教師林穎慧得主領軍的「嘉義縣和順國小」，各以宣導「海廢創藝」理念、計畫培育小小導覽員，解決鄉鎮人口老化外移問題獲得肯定。

遠東SOGO除以獎金支持外，還頒發「SOGO永續駐點學校」證書，未來一年內將提供兩校相關資源、提供必要協助，兩校也將配合SOGO推動永續專案。

另，因疫情停辦2年的「星空計畫」於今年重啟，遠東SOGO再度攜手視覺藝術專長的志願老師群，包括彰化橋信國小李英杰、桃園石門國小古明倉，到偏遠弱勢學童家裡教繪畫。這是遠東SOGO首創的藝術到宅公益服務，自2016至2020年共辦理27場，教學里程累計可環島12圈。

「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」獎項由遠東SOGO百貨、太平洋崇光社會福利基金會主辦，鼎鼎聯合行銷、家扶基金會、陽光社會福利基金會、羅慧夫顱顏基金會、罕病基金會等協辦，為針對全國幼兒園、國小學童的大型民間公益獎助活動，凡逆境向上的清寒、疾病或身心障礙學童，都可由各縣市國小、社福機構舉薦。第11屆完整獲獎名單請見官網：https://newlife.sogo.com.tw/2023sogood/