文化平權巡演《庄頭劇場 藝日限定》今(11)日前往臺灣苗栗進行演出，裕隆集團旗下裕融企業(9941)首獲邀擔任獨家贊助企業，同時攜手格上租車共同發揮ESG企業精神，並持續以創新移動服務「捐服務不捐車」的公益用車服務模型理念，打造偏鄉「食醫助行」永續交通解方。本次活動，更是吸引多位裕融員工發心前往活動現場擔任一日企業志工，陪同當地國立苗栗特殊教育學校(簡稱：苗栗特教學校)的特教生們，一同無障礙地觀賞國際性表演。

苗栗特教學校更是呼籲各界，希望大家能持續將愛的力量傳散出去，希望每一個地方都能夠被善的力量照亮。裕融指出，公司將以FaaS＋MaaS建構永續城鄉文化，提供弱勢團體、特教生專車到府接送服務，並由公司同仁擔任一日志工，陪伴弱勢團體享受國家級藝文表演，以「一台車、一家人、一趟文化旅行」，讓各種不同需求的人，都能平權接觸文化。

上個月甫獲頒『資誠永續影響力獎-銅獎』，當天獲獎影片播放裕融長期推動的「食醫助行」永續交通解方計畫，記錄以食物接力方式，將西部高雄賣場即期食品送往東部偏鄉作為救助物資的永續故事，落實偏鄉弱勢生活的全方面照顧與擴大影響力。

自今年(2023) Q3起，裕融企業贊助文化部主辦的《庄頭劇場 藝日限定》文化平權全台10縣市巡演活動，延續「捐服務不捐車」公益作為，推廣「文化平權」的核心理念，將文化傳遞到相對交通不便地區。文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」第6場，將由優人神鼓帶來「金剛心」，11日在苗栗縣竹南運動公園展開，從下午1時持續到晚上9時，參與演出的還包括榮興客家採茶劇團、唱歌集音樂劇場、惠風舞蹈工作室、傳源文化藝術團以及天馬戲創作劇團，展現表演藝術多樣性。