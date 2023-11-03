遠東SOGO百貨3日上午舉辦36周年造勢大會，活力啦啦隊揭開序幕，遠東集團董事長徐旭東親自站台，看好今年歲末年終的買氣，徐旭東表示，同仁們有衝勁、民眾都動起來了，這次周年慶將持續成長，目標可達120億元。

全台SOGO的7間分店大部分已改裝完成，創新、服務升級後，徐旭東表示，裝潢後業績多彈跳上來，業績甚至出現雙位數成長，顯示消費者喜歡SOGO，也愛創新升級的體驗；徐旭東觀察，百貨公司不能只有百貨商品，而是一個多元化的購物場域，除了好買外，還要有好吃餐廳、享受的服務，以及國際化的氛圍。

徐旭東觀察，全世界經濟蕭條，但台灣零售業卻不受影響，看好今年買氣，SOGO周年慶僅短短12天，將可達成120億元的目標，還比去年多2億元，現在的購物氣氛非常好，除了網購的便利性外，疫情解封後，民眾逛街可以跟好朋友在一起，以「Wonderful」來形容當前的消費氣氛。

談及進駐遠雄大巨蛋的SOGO CITY，徐旭東表示，目前國外有3家百貨在創新路上，他強調「大巨蛋要特別創新」，因為它位在好的銷售地點，且世界上沒有幾個地點有這樣的尺寸(約3.8萬坪)，房東遠雄跟SOGO要大家一起努力，期待明年開幕很華麗，也提供國際化商品。