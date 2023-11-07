卡什卡里在接受福斯新聞訪問時表示，儘管我們已經大幅提高利率，但經濟證明真的非常強韌，這是個好消息，但我們還沒有完全解決通膨問題。我們還有更多工作要做。

卡什卡里的談話表明他仍然支持再次升息。

聯準會在上周會議決定維持基準利率不變，仍為介於5.25%～5.5%，且因為通膨仍遠高於2%目標，該央行同時也保留了再次升息的選項。

隨著物價壓力持續緩解，近來許多市場人士認為聯準會應該已經完成升息工作。

卡什卡里表示，他樂見於最近通膨數據表現良好且持續走低，但「我對過早宣布戰勝通膨感到有點緊張，希望在決定聯準會下一步應該怎麼做之前看到更多數據」。

庫克在杜克大學（Duke University）表示，聯準會在上周會議將利率維持在介於5.25%～5.5%區間不變，「我們希望這將足夠具限制性，讓通膨率能隨時間逐漸回到2%目標，但我們將繼續保持警惕，以確保達到通膨目標」。